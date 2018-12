Ilyen lesz az idő az év utolsó napján - Szilveszter időjárása megmutatja, milyen lesz az új év

Alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre nagyobb területen alakulhat ki gyenge csapadék zömmel eső formájában, de néhol havas eső, a hegyekben és északkeleten esetleg hó is hullhat az OMSZ előrejelzése szerint. Éjszaka a Dunántúlon és északon szakadozottá válik a felhőzet, és reggel már csak a keleti megyékben lehet csapadék.Hétfőn az ország északnyugati felén néhány órás napsütésben is bízhatunk, míg másutt csak lassan csökken a felhőzet. Kevés eső, havas eső, Északon, keleten és a Bakonyban hó is eshet, de estétől már nagyrészt csapadékmentes idő várható. A Dunántúlon és középen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 2 és 6 fok között várható.

A régiek az év utolsó napjának időjárásából következtettek, milyen idő lesz a következő évben, ehhez is adunk némi útmutatást. Az időjóslás szerint a Szilveszter reggeli napsugár kevés bort hoz a jövő esztendőre. Ha ilyenkor szép, napfényes az idő, akkor jó esztendőre lehet számítani. Az északi szél hideg, a déli enyhe telet jósol. Ha csillagos az ég: rövid tél várható, ha pedig piros a hajnal: hideg, szeles idő lesz. Szilveszter éjszakáján, ha szépen ragyognak a csillagok, akkor bőséges aratás és szüret várható. Ellenben, ha szilveszter éjjel esik, újév reggelén már süt a nap, akkor rossz lesz a termés. Ha egyforma az esztendő utolsó estéje, és a következő év első napja időjárása, akkor jó termés, gazdag esztendő várható.

Izland és a Balti-tenger térségében ciklonok örvénylenek. Frontjaik mentén - Európa északnyugati országai felett és a Kárpát-medence környezetében - sok a felhő, és többfelé esik az eső, Finnország déli felén pedig havazik. Egy leépülőben lévő ciklon található a Fekete-tengernél is, amely ezért egyre kisebb területen okoz felhős időt. A szárazföld déli, délnyugati harmada, valamint a Kelet-európai-síkság felett ezzel szemben magasnyomású zóna húzódik. A reggeli pára, illetve köd megszűnése után sokat süt a nap, csapadék sem fordul elő. A hőmérséklet délután a déli országokban általában 11 és 17, az Ibériai-félsziget partjainál néhol 18 és 21 fok között alakul. A kontinens más tájain is enyhének mondható az idő az ilyenkor megszokotthoz képest: a középső országokban 1 és 12 fok közöttiek a jellemző csúcsértékek, és igazán nagy fagy (-10, -16 fokos maximumok) csak a Kelet-európai-síkság területén van. A Kárpát-medence térségébe hétfőn a déli anticiklon peremén valamivel szárazabb levegő érkezik, csökken a felhőzet, és egyre kevesebb helyen várható csapadék.Téliesre fordul az időjárás az új év első hetében:- derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.Hétfőn, Szilveszter napján az ország délkeleti harmadán csak lassan szakadozik, csökken a felhőzet, míg másutt akár néhány órás napsütés is lehet. Keleten még előfordulhat gyenge eső, havas eső, esetleg hó, de estétől az ország túlnyomó részén már csapadékmentes idő várható. A szél a Dunántúlon és a középső országrészben megerősödik, a Dunántúli-középhegységben viharossá fokozódik. Késő délutántól mindenütt csillapodik a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet általában plusz 2 és 6 fok között várható.Kedden, Újév napján reggel, délelőtt nyugaton néhol kisebb eső, esetleg néhol ónos eső, majd hosszabb szünet után estétől észak felől egyre több helyen lehet vegyes halmazállapotú csapadék: az északi hegyekben és a Tiszántúlon lehet hó, másutt eső, havas eső valószínű. Néhol megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, a szélvédett, de kevésbé felhős helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A nappali maximumok plusz 1 és 8 fok között alakulnak.Szerdán a hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett a nap első felében szórványosan alakulhat ki eső, havas eső, majd napközben hózáporok várhatók. A szél többfelé viharos lesz. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 3, napközben plusz 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.Csütörtökön is többfelé viharos lesz a szél. Hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Elszórtan alakul ki hózápor. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul.Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, majd északnyugat felől beborul az ég, estétől havazás kezdődik. A szél erős, néhol viharos lesz. A leghidegebb órákban általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett helyeken (jellemzően északkeleten) mínusz 11 fokig is hűlhet a levegő. A nappali maximumok mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak.Szombaton többfelé várható havazás. Többfelé megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 3, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul. Vasárnap elszórtan várható havazás, erős, olykor viharos széllel, mínusz 8 és mínusz 1 fok közötti minimum-, illetve mínusz 3 és plusz 3 fok közötti csúcshőmérséklettel - olvasható az előrejelzésben.