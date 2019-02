Jégesővel ért el minket a lehűlés - pattogott a jég a szegedi belvárosban és Domaszéken

Fotó: olvasó-tudósító

Amikor elsötétült Szeged felett az ég, nem gondoltuk volna, hogy jégre is számíthatunk. Olvasónk éppen a belvárosban járt, amikor leszakadt az ég, és látta, hogyan pattognak a jégdarabkák a Tisza Lajos körúton. Sajnos a kapott fotón nem lehet túl jól látni, hogy nem csak sima eső esik, az viszont igen, hogy mindenki gyorsan fedezékbe próbál húzódni.Másik olvasónk, Krisztin Roland Domaszékről jelentkezett, ahol szintén jég esett 3-4 percig. Ugyanezt a hírt kaptuk Szatymazról is.Megírtuk azt is, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat szinte az egész országra riasztást adott ki széllökések miatt , amelyek a 70 km/órás sebességet is elérhetik. Rögzítsék le magukat!