Jöhet utánpótlás a hóból is - lesz még ónos eső, eső és napsütés is

Hétfőn kezdetben borult lesz az ég, majd késő délelőttől északnyugat, észak felől szakadozik, csökken a felhőzet. Délelőtt több, majd egyre kevesebb helyen várható eső, zápor. Késő délután, este nagyjából a Tisza vonala mentén néhol jelentéktelen zápor, hózápor előfordulhat. A szél többfelé erős, néhol viharos lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 Celsius-fok között alakul. Napközben plusz 2-9 fokig melegszik a levegő.



Kedden, karácsony első napján reggel, délelőtt még lehet napsütés. A legtovább a Tiszántúlon marad napos az idő. Helyenként hózápor, majd délután északon elszórtan kisebb havazás előfordulhat. A szél megerősödik, egy-egy viharos széllökés is lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0, a maximumhőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul.



Szerdán, karácsony második napján is több helyen megerősödik a szél. Főként északkeleten alakulhat ki néhány helyen hózápor, zápor. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, napközben plusz 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.



Csütörtökön északkeleten helyenként gyenge havazás, illetve jelentéktelen ónos eső előfordulhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul.



Pénteken helyenként eső, ónos eső előfordulhat, néhol megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 2, napközben plusz 2 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.



Szombaton és vasárnap néhol hózápor, zápor előfordulhat. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, vasárnap mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton plusz 1 és 6, vasárnap és plusz 5 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.