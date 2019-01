Kemény tél és jelentősebb csapadék sem várható - Már nem hullik sokkal több hó

Kilenc megyére, a Dél-Dunántúlra és a teljes Alföldre, közte Csongrád megyére is elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a havazás miatt kedden.



Szerda reggel borult lesz az ég, majd délután délkeleten vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka a havazás átterjed az ország északi felére is, majd napközben dél felől fokozatosan gyengül, szűnik a csapadék, amely délkeleten havas esőre, esőre is válthat. Ma a havazás súlypontja a Dunántúlra tevődik át, ott további 8 centi hó valószínű.



– Szegeden és környékén szerda hajnalra valószínűleg eláll a havazás, összesen 5–10 centi hóra számíthatunk. Tartósan biztosan nem marad meg, mert szerdán napközben 2 fok lesz, majd a hét hátralévő részében is 2 és mínusz 2 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Tehát kemény tél sem várható – magyarázta Bozóki László, a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársa. Csütörtök délután 2–4 milliméter hó, havas eső várható, a hét végére pedig, mint a szakember mondta, csak mutatóba eshet pár csepp havas eső.



Magyarország napi hőmérsékleti szélsőértékeit vizsgálva kiderült, hogy a keddi országos maximumot az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatalos adatbázisa alapján Ásotthalom tartja, ahol 1956. január 22-én 15,5 fokot mértek. A negatív rekordot, mínusz 27,8 fokot 1987. január 31-én mérték Szeged külterületén.