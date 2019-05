Készüljön: erős lehűlés, eső és viharos szél jön a hétvégén!

Egy markáns hidegfront nyomán erős lehűlésre kell készülni a hétvégén, vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik a levegő, másutt 20 fok is lehet. Emellett erős szélre és esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken nyugat felől mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, némi napsütés reggel elsősorban a Tiszántúlon, délután pedig főként a Dunántúlon lehet. Nyugat, északnyugat felől egyre több helyen lehet zápor, elszórtan zivatar. Nagy területen erős, a Nyírségben viharos széllökések is lesznek, majd estére mindenütt jelentősen mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban 6-13 fok lesz. Napközben 16-23 fokig melegszik a levegő. a Tiszántúlon lesz a melegebb.



Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de eleinte délkeleten még több órára kisüt a nap. Egyre nagyobb területen várható eső, zápor, főként délkeleten, keleten néhol zivatar is kialakulhat. Helyenként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 5-11, a maximumhőmérséklet 12-22 fok között alakul, északnyugaton lesz a hűvösebb, keleten a melegebb.



Vasárnap sokfelé várható eső, zápor. Nagy területen lesz erős, a Dunántúlon helyenként viharos a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-11, a legmagasabb hőmérséklet 6-20 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb - olvasható az előrejelzésben.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)