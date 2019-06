Ma is van rá esély, hogy ránk szakad az ég - mutatjuk, mikor

zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Másodfokú figyelmeztetést adtak ki Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyére.Tegnap alaposan eláztatta a vihar Szeged egy részét és Mártélyt, szerdán Szentes kapott hatalmas adagot - gumicsónakkal szelték a hullámokat az úton. Ma inkább este, éjszaka szakadhat le az égLehet, hogy nem kell locsolni, így megúszunk egyA met.hu-n olvastuk: napközben legnagyobb eséllyel a középső országrészben és az Északi-középhegység vidékén pattannak ki helyi zivatarok. Késő délutántól nyugat, délnyugat felől egy intenzív zivatarrendszer is kifejlődik,A zivatarok nyomában felhőszakadás, több tíz milliméter csapadék, óránként 60-80 kilométeres szél valószínű, de egy-egy helyen - elsősorban a Dunántúl déli felén - 80-100 kilométeres szélroham, illetve nagy méretű jég is előfordulhat.Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Szegedre és környékére 32 fokot jósolnak nappalra, és hajnalban is alig megy 20 fok alá a hőmérséklet - bár a zivatarokat gyors lehűlés követi.