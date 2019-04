Marad a jó idő - Vasárnap 20-24 fok között várható a nappali hőmérséklet

A szombati napos időt követően éjszaka már változóan felhős lesz felettünk az ég, de csapadék sehol sem valószínű.



Vasárnap nyugaton marad a túlnyomóan napos idő, míg elsősorban a Dunától keletre már gomolyfelhők képződnek, és főként az északkeleti, keleti tájakon néhol zápor is kialakulhat.



​Szombaton az északkeleti, vasárnap az ország döntő részén már az északnyugati, nyugati szelet kísérhetik olykor élénk lökések.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű, de a fagyzugos területeken gyenge fagy továbbra is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap jobbára 20 és 24 fok között várható.



Időjárási helyzet Európában



Európa nagyobb részének időjárását anticiklon alakítja, amelynek hatására általában napos, száraz az idő, és a délutáni órákban nagy területen emelkedik 20 fok fölé a hőmérséklet, Franciaországban néhol 25 fok is előfordul.



Ciklonok kontinensünknek csak kis részén okoznak változékony időt. Az Ibériai-félsziget felett általában sok a felhő, több helyen esik az eső, a csúcshőmérséklet Spanyolország egyes részein mindössze 10 fok körül alakul.



A Fekete-tenger felett örvénylő ciklon hatására a térségben többfelé fordul elő zápor, helyenként zivatar. Több helyen észlelhető csapadék a Kelet-európai-síkság felett található ciklon frontjainak mentén is.



A Kárpát-medence időjárását alapvetően a nagykiterjedésű anticiklon alakítja, majd vasárnap északkelet felől egy hidegcsepp közelíti meg a térséget.