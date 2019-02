Mindennek a globális felmelegedés az oka: hétvégén megint jön a tavasz

Fejér Zoltán a Stefánián, a Móra-múzeum mellett évezte a napsütést. Azt mondta, már várja, hogy hétvégén még jobb idő legyen. Fotó: Török János

A hétvégén egy melegfontnak köszönhetően ismét tavaszias lesz az idő, a jövő hét elején akár 12 fok is lehet. Pedig egy évvel ezelőtt arról írtunk , hogy egy anticiklon nyugat-szibériai sarkvidéki eredetű hideget hozott magával és okozott hetekig tartó kemény mínuszokat, a hőmérséklet hetekig alig emelkedett nulla fok fölé, mínusz 3 és 10 fok közötti hideg volt. Ezzel szemben, mint Stahl László , a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium észlelője elmondta, péntektől már plusz 10 fokos maximumot mutat az előrejelzés, ami a hétvégén tovább melegszik, vasárnap már 11 fok lesz. – Egy melegfront érkezik a térségünkbe, ez okozza a tavaszias időt, ami a jövő hét elején is folytatódik – mondta.Ezt tovább pontosítva Molnár Gergely tudományos segédmunkatárs, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszékének városklimatológiával foglalkozó szakembere azt mondta, egy anticiklon épül ki Közép-Európa felett, ennek az áramlási rendszere nyugat, délnyugat irányából hozza a meleg levegőt. A laikus számára drasztikusnak tűnő hőmérsékletkülönbségről a szakember azt mondta, ez normális, mert az éghajlati rendszernek van egy természetes változékonysága, ami a légkör jellegéből adódik – Ez természetes, és független azt emberi tevékenységtől. De van ennek árnyoldala is, ami mellett nem lehet elmenni. Az időjárásnak és a hőmérsékletnek ez a fajta változékonysága sajnálatos módon folyamatosan növekszik a klímaváltozás hatására. Ahogy korábban is említettem, a szélsőségek növekedésére kell számítanunk – magyarázta a tudományos segédmunkatárs. Molnár Gergely tavalyi cikkünkben azt mondta , minden a szélsőségek felé tolódik: ritkábban fog esni, de akkor sokat. Az éghajlati övek eltolódnak, Szeged a század végére egyre inkább mediterrán jellegű város lehet.Ezen a napon, február 14-én az Országos Meteorológiai Szolgálat által a mérések kezdete óta a hazánkban előfordult legalacsonyabb napi minimumhőmérsékletet 1932-ben mérték Szeged belterületén, ahol mínusz 27,2 fok volt, a legmelegebb pedig Ásotthalmon volt, ahol 1958-ban plusz 21,2 fokot mértek.