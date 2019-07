Mutatjuk, milyen időjárásra készüljön a hétvégén!

A hétvégén is marad a kánikula, de sokfelé zivatarok hoznak kisebb enyhülést. A csapadékos idő ellenére jellemzően 30 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



A hőség miatt péntekre már másodfokú figyelmeztetést adtak ki Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyére. A fővárosra, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Emellett Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Zala megyére zivatarveszély miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint pénteken a sok napsütés mellett elszórtan valószínű zápor, zivatar reggel, délelőtt nagyobb eséllyel nyugaton, délnyugaton, délután északkeleten. Helyenként megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 14-22 fok lesz. Napközben 30-35 fokig melegszik a levegő.



A többórás napsütés mellett szombaton szórványosan, vasárnap több helyen várható zápor, zivatar, lokálisan felhőszakadás. Csapadék a nap bármely szakában előfordulhat. A szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A minimumhőmérséklet szombaton 15-22, vasárnap 16-21 fok között valószínű. A nappali maximumok mindkét nap 28-33 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)