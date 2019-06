Mutatjuk, milyen időre készüljön a pünkösdi hosszú hétvégén!

A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, melyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken több órára kisüt a nap. Napközben elszórtan valószínű zápor, főként északkeleten zivatar. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég, de északkeleten néhol még előfordulhat csapadék. Megélénkül, nyugaton néhol megerősödik a szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 14-18 fok lesz, napközben 24-30 fokig melegszik a levegő.



Szombaton napos időre lehet számítani. Főként északkeleten, keleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az Észak-Dunántúlon nagy területen megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 13-19, a maximum 26-31 fok között valószínű.



Pünkösdvasárnap is napos idő várható, legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Északkeleten helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között alakul.



Pünkösdhétfőn is napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban 14-20 fok lesz. Napközben 27-32 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.



