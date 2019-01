Nagyot változik az időjárás! Erre készüljön február első napjaiban

Melegszik az idő február első napjaiban, néhol 15 fok körüli meleg is lehet. Emellett változékony idő várható, napsütésre, esőre, havazásra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.



Pénteken főként az északkeleti megyékben borult, párás maradhat az idő. A reggeli órákban néhol átmeneti ónos eső, fagyott eső is lehet. Eleinte az Északi-középhegység és az Észak-Alföld tágabb környezetében valószínű havazás, havas eső, majd ott, illetve késő délutántól már nyugaton is eső várható.



A szél egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de az átmenetileg derült tájakon jobban lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hidegebb is lehet.



Szombaton szórványosan alakul ki eső, zápor. Nagy területen lesz erős a szél. A leghidegebb órákban plusz 1-7, napközben 10-16 fok valószínű.



Vasárnap többfelé várható eső, zápor, keleten csak délután. A szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-9, a legmagasabb hőmérséklet általában 8-13 fok között alakul, sőt az Alföld keleti részén 14, 15 fok is lehet - olvasható az előrejelzésben.