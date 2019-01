Napsütéses lesz a péntek, de ezzel együtt hideg is

Névnapok: Ágota, Agáta

1827 – A brémai városállam megvásárolja a Weser torkolatában lévő Lehe falu területét a Hannoveri fejedelemtől és megalapítja Bremerhavent.

1919 – Károlyi Mihályt ideiglenes köztársasági elnökké nevezik ki.

1919 – Berinkey Dénes miniszterelnök megalakítja kormányát.

1919 – Erdélyt Romániához csatolják.

1920 – A Versailles-i békeszerződés határozatának megfelelően megkezdi működését a Népszövetség.

1962 – A honvédelmi miniszter kiadja a „03" és „04. számú" parancsát a tartalékos, illetve a 2. évüket leszolgált és ideiglenesen visszavont sorállomány január 17–20-a közötti leszereléséről.

1994 – Bill Clinton amerikai elnök, Václav Havel cseh elnök és Bohumil Hrabal cseh író találkozója a prágai Aranytigris sörözőben

2007 – Vietnám lesz a WTO 150. tagállama

2008 – Ötvenkilenc felkelő és egy katona veszti életét a Srí Lanka északi részén a tamil szakadárok és a kormányhadsereg között dúló harcokban.

1922 – Először használtak inzulint a cukorbetegség kezelésére.

1771 – Hegyomlás a Déli-Dolomitokban, Alleghe város közelében. A Monte Piz-ről lezúduló sziklatömeg elzárja a völgyet, kialakul az Alleghe-tó.

2000-ben ezen a napon, hajnal virradóra leégett a városligeti Globe Színház (korábban Körszínház) épülete. A szándékos gyújtogatás elkövetőjét azóta sem találták meg, ezért a rendőrség a nyomozást lezárta.

2007-ben Pestszentlőrincen 15,5 fokot mértek, amely fővárosi és országos hőmérsékleti rekordnak számít.

2015-ben Lágymányoson 17 fokot mértek az éjszakai órákban, amellyel megdőlt a fővárosi és az országos hőmérsékleti rekord.

