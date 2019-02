Napsütést hoz Julianna és Lilla napja - jó idő lesz szombaton

Orvosmeteorológia

Közlekedésmeteorológia

Névnapok



Ezen a napon történt

1141 – 11 éves korában megkoronázzák II. Géza Árpád-házi uralkodót.

1924 – A Népszövetség 1923. április 23-i döntése értelmében a Nógrád megyei Somoskő és Somoskőújfalu Csehszlovákiától visszakerül Magyarországhoz.

1939 – Gróf Teleki Pál miniszterelnök másodszor alakít kormányt.

1959 – Batista diktátor elűzése után Fidel Castro lesz Kuba vezetője.

1979 – Rögtönítélő bíráskodással Iránban kivégeznek több tábornokot, köztük a titkosrendőrség főnökét; az USA evakuálja állampolgárait Iránból.

2018 – Ferenc pápa – elfogadva a főmonostori konvent választásának eredményét – Hortobágyi T. Cirill perjelt pannonhalmi főapáttá, illetve a Pannonhalmi Területi Apátság ordináriusává nevezi ki. (Hortobágyi Cirill a 996-ban alapított monostor 87. apátja, Szent Asztrik apát nyolcvanhatodik utóda.)

1937 – Wallace Hume Carothers vegyészkutató eredményei alapján a DuPont cég szabadalmaztatja a nylont.

1940 – Ekkor mérték Magyarországon a valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet Miskolc Görömbölytapolca nevű részén (–35 °C volt).

1977 – Solton felavatják az új rádióadót, amely a Kossuth rádió adásait sugározza.

1998 február 16. Megszólalt Magyarország legnagyobb kereskedelmi rádiója a Sláger Rádió.

1942 – New York kikötőjében tűzvész pusztítja el az átépítés alatt álló USS Lafayette (korábban Normandie) utasszállító hajót.

Szombat reggelre sokfelé pára, köd képződik, mely helyenként északon csak lassabban oszlik fel, de napközben sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható.Nem lesz jelentős a légmozgás. Délután 8-12 fokot mérhetünk, de a tartósabban ködös tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet. - írja az Időkép.hu Szombaton sem lesz front térségünkben, de a gyengén fagyos, nyirkos tájakon felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok. A ködös, párás időben nagy megfázásveszéllyel is számolni kell, ezért öltözzünk melegen, rétegesen! Napközben a melegebb időben melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. A melegedésre érzékenyek gyulladásos panaszokat, migrént és fáradékonyságot tapasztalhatnak, de alvászavar is felléphet. A napos időszakokban érdemes lehet egy hosszabb sétát tenni a szabadban.Szombaton hajnalban, reggel a Dunántúlon többfelé, valamint északon okozhat elsősorban pára, köd korlátozott látási viszonyokat. Főként az északi tájakon huzamosabb ideig is megmaradhat a köd, csökkentve a látástávolságot. Napközben mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, így érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A légmozgás mindenütt mérsékelt marad, így oldalszélre, és ebből fakadóan csökkenő menetstabilitásra nem kell készülnünk. Balesetmentes közlekedést kívánunk!Julianna, Lilla, Dániel, Daniló, Dános, Darrell, Eliána, Éliás, Eliél, Eliot, Elton, Eponin, Filip, Filippa, Fülöp, Illés, Jósiás, Józsiás, Juliána, Julinka, Juliska, Samu, Sámuel, Zámor, Musztafa