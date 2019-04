Ne induljon el otthonról esernyő, esőkabát nélkül a jövő héten

Csapadékosabb, de továbbra is meleg idő várható a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.virradóra foltokban pára, illetve köd is képződhet. A nyugati határvidék mentén záporeső, esetleg zivatar előfordulhat. A hőmérséklet hajnalban 3 és 10 fok között alakul. Az Északi-középhegység völgyeiben, az Alföld homokhátságain ennél pár fokkal hidegebb lehet a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között várható, az alacsonyabb értékek a záporok által érintett dunántúli tájakon lehetnek.többórás napsütés mellett kiemelten a Dunántúlon erőteljes nappali gomolyfelhő-képződés várható, a legkevesebb napsütés északkeleten lesz. Elszórtan alakulhat ki zápor, néhol zivatar. A középső országrészben a legkisebb a csapadék esélye, míg az Alpokalján jelentősebb mennyiség, de így is csak néhány milliméternyi eső eshet. Az északkeleti, északi szél főként az Észak-Alföldön erősödik meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul.többféle várhatóak záporok, zivatarok. A leghidegebb órákban 6-12 fok lehet, napközben 14-21 fokig melegszik a levegő.is számítani lehet záporokra, zivatarokra. A minimumhőmérséklet 6 és 12, a maximumhőmérséklet 14-21 fok között valószínű.ésszórványosan valószínű eső, zápor. Helyenként a szél is megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul.elszórtan előfordulhat kisebb eső. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.