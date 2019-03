Néhol fagyhat is április első napjaiban

Április első napjaiban is várható néhol fagy. Helyenként a hétvégén is 1 fokig hűlhet a levegő, de a maximumok továbbra is elérhetik a 20 fokot. Csapadékra a hét második felében van kilátás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn és kedden napos lesz az idő, csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet hétfőn 0 és plusz 7, kedden mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. Hétfőn nagy területen, kedden helyenként erős lesz a szél. A nappali maximumok hétfőn általában 17 és 22 fok között alakulnak, de az északkeleti megyékben 15-16 fok is lehet. Kedden 16-22 fokig melegszik a levegő.



Szerdán, főként a Dunántúlon, néhol kisebb eső, zápor előfordulhat. Több helyen megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 8, a legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.



Csütörtökön délnyugaton késő délután, este előfordulhat eső, másutt napközben alakulhat ki helyenként zápor. A szél többfelé megerősödik. A minimumhőmérséklet 2 és 8, a maximumhőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.



Pénteken többfelé várható eső, zápor. Sok helyen megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 3-9 fok lesz.Napközben 12-20 fokig melegszik a levegő.



Szombaton elszórtan lehet eső, zápor. A minimumhőmérséklet 2-7, a maximumhőmérséklet 13-18 fok között valószínű.



Vasárnap változóan felhős időre van kilátás csapadék nélkül, 1-7 fokos minimum, 16-21 fokos maximumhőmérséklettel - olvasható az előrejelzésben.