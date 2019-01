Nem szabadulunk a csapadéktól ma, és a hó is olvadni fog

Névnap: Marcell

475 – Trónra lép Basiliscus bizánci ellencsászár.

1475 – Hunyadi Mátyás levelet küld a pápának, melyben értesíti, hogy megfelelő segítség mellett felvenné a harcot a törökkel.

1620 – A pozsonyi országgyűlés felajánlja Bethlen Gábornak a királyi címet, de ő csak a Magyarország fejedelme titulust fogadta el.

1658 – II. Rákóczi György lemondatja Rhédey Ferencet, és újra elfoglalja az erdélyi fejedelmi trónt.

1788 – Connecticut az Amerikai Egyesült Államok 5. tagállama.

1861 – Mississippi az Amerikai Egyesült Államok második állama, amely kiválik az unióból.

1977 – Harmincnégy magyar értelmiségi Pavel Kohuthoz, a Charta '77 egyik szóvivőjéhez írt levelében szolidaritásáról biztosítja a mozgalmat.

1980 – Szaúd-Arábia különböző városaiban lefejeznek 63 személyt, akiket a mekkai Nagymecsetben 1979. november 20-án kezdődött felkelésben való részvétel miatt ítéltek halálra.

1989 – Magyarország - Az áremelésekre válaszul 10 percre beszünteti a munkát több tízezer dolgozó Szabolcs-Szatmárban. Szolnok, Csongrád és Zala megye szakszervezeti vezető testülete is tiltakozik. – A fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését kéri az Országgyűléstől a Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör.

1939 – Kontrasztok (Bartók) ősbemutatója a New York-i Carnegie Hallban.

1977 – Argentína Forma-1-es Argentin Nagydíj, Buenos Aires - Győztes: Jody Scheckter Dél-Afrika (Wolf Ford)

2008 – Kovács Ágnes bejelenti, hogy nem indul a pekingi olimpián, de a pályafutását még nem fejezi be.

Többfelé várható csapadék: a havazás mellett főként Dunántúlon, a főváros térségében, valamint az Alföld déli és középső részén havas eső, eső is valószínű, reggelig néhol átmeneti ónos eső sem kizárt. Estig a déli, délnyugati szelet néhol erős lökések kísérik, ezért az Alföldön néhol kisebb hófúvás is előfordulhat. Szerdán helyenként élénkül meg a nyugati, északnyugati szél.A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire +1 és -7 fok között alakul, amely főként az ország középső részein az éjszaka első felében áll be. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között várható, északkeleten lesz a hidegebb.