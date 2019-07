Ragyogó napsütéses hétfőre ébredhetünk

A hétfő ragyogó napsütéssel indul, napközben a megnövekvő gomolyokból legfeljebb egy-egy gyenge zápor alakulhat ki elsősorban a délnyugati, déli és középső tájakon.Hajnalban 8-15, délután 23-27 fok várható.



Hétfőn sok lesz a napsütés az országban, de a Balaton és Tisza közötti régióban kissé több lesz a felhő, és ott (főleg a terület déli részén) egy-egy gyenge zápor is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10-16 fok között várható, de a szélcsendes északi völgyekben 7-9 fok is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 23-27 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.



Kedden és szerdán napos idő várható. Kedden főként a Dunántúl északi felén és az Északi-középhegységben, szerdán főleg északkeleten lehet néhol zápor, zivatar. Kedden a leghidegebb órákban 9-14, szerdán 8-17 fok lesz. Kedden napközben 24-28, szerdán 25-29 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön is sok lesz a napsütés. Inkább csak a Dunántúlon van esély helyenként záporra, zivatarra. A minimumhőmérséklet 10-16, a maximumhőmérséklet 25-30 fok között valószínű.



Pénteken elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-18, a legmagasabb hőmérséklet 25-30 fok között valószínű.



Szombaton és vasárnap is sok lesz a napsütés, legfeljebb egy-egy zápor, zivatar lehet. Szombaton a leghidegebb órákban 13-19, vasárnap 14-20 fok lesz. Szombaton napközben 27-31, vasárnap 29-33 fokig melegszik a levegő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzésében.