Sándor vitte, Benedek visszahozza a meleget - hagymájával tífuszt gyógyítottak a régi Szegeden

Szeged környékén a Benedek-napon ültetett hagymát augusztus 24-én szedték föl, utána a háztetőre rakták, ahol 7 nap érte a napsugár és 6 éjszaka a harmat. Ennek a hagymának a főzetét elsősorban a tífuszos betegek gyógyítására tartották alkalmasnak.

Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget - így tartja a népi időjóslás, de idén kis hiba csúszott a rendszerbe. Sándor napján ugyanis lehűlt az idő, József sem volt melegebb - de Benedek végre összekapta magát, és ideért azzal a zsákkal. Csak reggelre, mert hajnalban mínusz 1 fokot mérhettünk -reggel sokfelé fagyhat, a szélcsendes, mélyebben fekvő tájakon akár -5, -6 fok is lehet.időpontja 2019-ben március 20-án este 21.58-ra esett. A csillagászati tavasz első napján 15 fokig melegszik a hőmérséklet, de pénteken már 18,. Ma napközben csak fátyolfelhők szűrhetik a napsütést,. Az északi-északkeleti szelet csak délen, délkeleten kísérhetik élénk lökések, milyen kár, hogy pont ott vagyunk. A csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, melegfronti tünetek jelentkezhetnek a frontérzékenyeknél.A melegszállítás mellett más hiedelmek is kötődtek ehhez a három naphoz: az Időkép korábbi cikkében elolvashatják ezeket , mi most csak az utolsót, Benedeket emeljük ki. „Ha ezen a napon dörög az ég, száraz lesz a nyár" - tartották elődeink: égzengéstől az előrejelzés szerint nem kell tartanunk.(latinul) egy csillagászati esemény, amelyben a földi egyenlítő síkja áthalad a Nap középpontján. Ez évente kétszer fordul elő, március 21. és szeptember 23. körül. A 21. században 2011 volt az utolsó év, amikor valóban március 21-én következett be, az évszázad további részében végig 20. lesz a dátum. Egy érdekesség: március 21-re virradó éjszaka szuperholdat figyelhettünk meg az égen, ez utoljára 38 éve esett egybe a nap-éj egyenlőséggel.A nap-éj egyenlőség idején a Nap és a Föld középpontját összekötő egyenesre merőlegesen, a Föld középpontjában állított sík a földfelszínből a terminátornak nevezett gömbi főkört metszi ki, amely ekkor az egyenlítőre és minden szélességi körre merőleges. Ezeket felezi, amiből következik, hogy az egész Földön nap-éj egyenlőség van, az éjjelek és a nappalok a Föld minden pontján egyforma hosszúak -

Ma köszöntjük:

Benedek, Bánk, Bekő, Bence, Bende, Bene, Benediktusz, Benett , Gergely, Gergő, Gerő, Hóvirág, Jázon, Miklós, Napsugár, Nikol, Nikola, Nikolasz, Nikolett, Nikoletta, Tavasz, Tavaszka

1919 – A Tanácsköztársaság kikiáltása Magyarországon.

1950 – Aláírják a New York-i egyezményt a prostitúció betiltásáról (Magyarország 1955-ben csatlakozott az Egyezményhez).

1957 – Megalakul a KISZ.

1959 – A Kínai Népköztársaság hadserege brutálisan leveri a tibeti népfelkelést.

1963 – Bezárják a San Franciscoi öböl szigetén álló, Alcatraz néven hírhedtté vált börtönt.

1969 – az első színes tévéadás Magyarországon

1990 – Befejeződnek Marosvásárhelyen a magyarok és románok közötti összecsapások, ismertebb nevén a fekete március

2006 – Megérkezik Magyarországra az első öt JAS 39 Gripen.

A Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulója is ünnep volt Magyarországon a rendszerváltásig.