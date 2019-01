Szeles idővel indul a hét, hozza a 8-10 fokokat

Hétfőn napközben a több-kevesebb napsütés mellett helyenként lehet zápor, északkeleten, estétől pedig már másutt hózápor is. Nagy területen erős, több helyen viharos lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 9 fok között valószínű.



Kedden is elszórtan lehetnek hózáporok a több-kevesebb napsütés mellett. Nagy területen viharossá fokozódik a szél. A minimumhőmérséklet általában mínusz 8 és plusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 5 fok között várható.



Szerdán a nap első felében főként az északi és a keleti megyékben fordulhat elő gyenge havazás, havas eső, néhol eső. Kezdetben többfelé lesz erős, néhol viharos a szél, majd fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 6 és 0 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült, havas északkeleti vidékeken ennél hidegebb is lehet. Napközben plusz 1-10 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön napközben nem valószínű csapadék, este viszont a déli, délnyugati tájakon már előfordulhat eső. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 4 fok között alakul, de a derült, havas északkeleti tájakon ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 2 és 12 fok között várható, délnyugaton a legenyhébb értékekkel.



Pénteken több helyen várható eső, északkeleten havas eső. A minimumhőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 4 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok plusz 1 és 9 fok között alakulnak.



Szombaton szórványosan várható eső, havas eső, északkeleten hó is eshet. A leghidegebb órákban mínusz 6 és plusz 1, napközben 0 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap több helyen is valószínű csapadék: kezdetben eső, havas eső, majd egyre inkább hó. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és 0, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.