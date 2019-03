Szerda este kezdődik a csillagászati tavasz - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján, kiemelve azt is, hogy ebben az évszázadban már nem lesz többet napéjegyenlőség március 21-én.



Mint kifejtették: március 20-án 22 óra 58 perckor megkezdődik a csillagászati tavasz, ekkor lesz ugyanis a napéjegyenlőség. Bár a tankönyvek március 21-re datálják az eseményt, az éppen úgy eshet március 20-ra, mint 21-re.



Csillagászok kiszámolták, hogy a napéjegyenlőség legközelebb csak 2102-ben esik ismét március 21-re. A négyévenként bekövetkező szökőévek miatt pedig 2048-ra olyan koraivá válik ez az időpont, hogy március 19-re csúszik.



Kitértek arra is, hogy március 31-én vasárnap hajnalban 2:00 órakor 3:00 órára, egy órával előre kell állítani az órákat, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás. A kutatók - mint írták - megosztottak abban a kérdésben, hogy a számok alapján van-e értelme az óraátállításnak, de az emberek közérzete általában jobb lesz tőle - írta a meteorológiai szolgálat, megjegyezve: már csak azért is, mert innentől kezdve tudatosul az emberekben, hogy közeleg a nyár.