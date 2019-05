Szokatlan hőhullám sújtja Japánt

Most csak ezüstöt ér a májusi eső a földeken

A hosszú száraz időszakokat megszakító nagy mennyiségű csapadékot is a klímaváltozásnak tulajdonítják. Bármi is az oka, próbára teszi a gazdálkodókat. Most az eső miatt nehéz dolgozni, pedig sok helyen permetezni kellene.