Tavasz? A Bakonyban akár havazhat is

Előrejelzés az ország területére vasárnap estig



Jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az és, és összességében országszerte várható több hullámban eső, szombaton késő estig a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon még elszórtan zivatar is lehet.



Vasárnap hajnalban, reggel, majd vasárnap estétől, késő estétől újra az Alpokalja magasabban fekvő részein és a Bakonyban időszakosan átválthat a halmazállapot havas esőre, a csúcsokon hóra is.



Szombat estig az Alföldön megélénkül a délnyugati szél. Hajnaltól kezdve azonban a Dunántúlon az északi szelet egyre többfelé erős, majd viharos széllökések kísérik, de vasárnap az északkeleti megyékben is megerősödik az északi, északkeleti szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 13 fok között várható, a 8 fok alatti értékek a Dunántúlon valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap a Dunántúlon 5 és 10 fok között alakul, ott reggelhez képest nem változik majd érdemben a hőmérséklet. A Dunától keletre még 11, 17 fokra számíthatunk.