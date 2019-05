Úszik a Rókusi körút, jég is esett - riasztást adtak ki Csongrád megyére zivatar és felhőszakadás miatt - fotók, videó

A Rókusi körúton néhol tengelyig ér a víz, és jég is esett - jelezte olvasónk, Rácz Józsefné, aki fotókat is küldött az állapotokról.Másik olvasónktól videót is kaptunk egy holtágnak is beillő útról.Első fokú riasztást adtak ki Csongrád megyére is zivatar és felhőszakadás veszélye miatt - tudtuk meg a met.hu-ról. A zivatarban, ahogy a portál írja, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - Szegeden most is szakad az eső és dörög az ég. Egy nagyobb felhőszakadás során pedig intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A felhőket követhetik az Időkép radarvideóján. Az első idei igazi tavaszi vihar következményeiről itt és itt találnak fotókat,(leadképünk illusztráció - a szerk.)