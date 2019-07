Villámok miatt szabták újra a riasztási szinteket

Már az egyszerűbb villámlással járó zivatar esetén is riasztást adnak ki. Fotó: Segesvári Csaba

Ennek az az oka, hogy már egyetlen villám is veszélyt jelenthet az élet- és vagyonbiztonságra, nemcsak a hevesebb zivatarokat kísérő viharos szél és jégeső. Zivatarról akkor van szó, ha a felhőben és/vagy a felhő és talaj között villámlás jön létre.Az új kritériumrendszer bevezetésénél az OMSZ törekedett a közérthetőségre, és a nemzetközi trendeknek megfelelően a várható veszélyes időjárási eseményhez kapcsolódó károkozó jelenségekre hívják fel a fi­­gyelmet. Három veszélyességi szintet különböztetnek meg a szakemberek, amelyeket színekkel is jeleznek. Első szintű – citromsárga – riasztást adnak ki, ha a legnagyobb veszélyt a villámcsapások jelentik. Ezt kí­sérheti jelentős szél és jégeső, az intenzív csapadékhullás mellett. Ilyenkor jellemzően csak kisebb károk várhatók. A második szintű – narancssárga – riasz­tás­nál már hevesebb zivatarok várhatók, amelyekkel nagy mé­retű jég vagy károkozó széllöké­sek járhatnak. Komoly károk ke­­letkezhetnek kiterjedtebb te­­rületen, így például háztetők sérülhetnek, fák dőlhetnek ki, autókat rongálhat meg a jég, az elektromos hálózat meghibásodhat a villámok miatt. Fokozott veszélyt jelentő heves zivataroknál harmadik szintű – piros – ri­­asztás lép életbe. Ilyenkor még na­gyobb az esély a nagy méretű jégre, széllökésekre, a keletkező károk még komolyabbak. Sok fa dől ki, teljes háztetők mennek tönkre, a jég súlyosan megrongálja az autókat, és az elektromos hálózat is jelentősen károsodik. A riasztásokról a www.veszelyjelzes.met.hu aloldalán lehet tájékozódni.