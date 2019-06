Villámokkal búcsúzik a hétvége, mutatunk mi is néhányat Szegedről - videó

Délután volt néhány órányi szünet, de estére visszatértek a villámok. Az Időkép radarvideója azt mutatja: egyelőre van utánpótlása a viharnak . Az előrejelzés alapján lehetséges, hogy csak hajnalra áll el az eső. Ennek örömére megmutatjuk, hogyan csapkodnak a villámok a szegedi Telekom torony körül - bár szegedi olvasónk, Rittler Tamás videója tegnap éjjel készült, akár most is készülhetett volna.Ma 19 óráig egyébként 12,2 mm csapadék esett le Szeged belterületén , külterületen pedig körülbelül feleannyi. Azért ott még szerencsére nem tartunk, mint Nagykanizsa, ahol megint "úsztak" az autók.

Bónuszként pedig megnézhetik minden villámok öreganyját is - Szerbiában csapott le a napokban.Több megyében továbbra is másodfokú, másutt első fokú figyelmeztetés van érvényben felhőszakadás veszélye miatt - láthatjuk a met.hu veszélyjelzésében. Emellett országszerte figyelmeztetnek az intenzív esőzés és a zivatarok miatt. Szegeden már délelőtt kitört az első vihar, és délben is kitartóan esik -csúnya dolgok jönnek még felénk. Eddig - hajnalban és délelőtt - nem egészen 10 mm eső esett le Szeged belterületén.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak közleménye szerint felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú,van érvényben.

Emellett zivatarveszély miatt szintén az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Azt írták: vasárnap ismét szórványosan várhatóak zivatarok, amelyek szinte bármely napszakban megjelenhetnek, és több hullámban követhetik egymást délről észak felé vonulva. Legjellemzőbb kísérőjelenségük a felhőszakadás lesz - rövid idő alatt 30-50 milliméter csapadék zúdul le -, de néhol átmenetileg viharos szél is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint a hőmérséklet napközben 22-29 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb. Késő estére 17-23 fok közé hűl le a levegő. Szegeden és környékén kivételesen a legkisebbet kapjuk: 15 óra körül sem emelkedik 23 fok fölé a hőmérséklet.

