Viszonylag jó idő lesz a pipázás nemzetközi napján Szegeden- a frontérzékenyek nem fogják szeretni ezt a napot

Ezen a napon történt

1547 – A londoni Westminsteri apátságban Anglia királyává koronázzák VI. Edwardot.

1848 – Londonban megjelenik Karl Marx: Kommunista kiáltvány című röpirata.

1962 – John Glenn az első amerikai űrhajós, megkerüli a Földet.

1999 – A Szojuz TM–29 űrhajóval elindul az első szlovák űrhajós, Ivan Bella.

1938 – Svájcban népszavazással arról döntenek, hogy a rétoromán legyen a nemzet negyedik hivatalos nyelve.

2008 – A Pipázás Nemzetközi Napja

2018 – Az Országgyűlés – a 2018. évi I. törvénnyel – január 13-át a Vallásszabadság Napjává nyilvánítja.

Egyéb események

1896 – a Washington melletti Reagan Repülőtéren -13 fokot mértek.

1943 – a Mexikói-felföldön található Paricutin falu határában, Dionisio Pulido nevű farmer gabonaföldjén kitör a Parícutin tűzhányó.

1950 – a New Yorkban fekvő Central Parkban -14 fokot mértek, ami negatív napi hőmérsékleti rekord.

1979 – Baltimoreban -15 fokos negatív napi hőmérsékleti rekordot mértek.

2015 – a Washington melletti Reagan Repülőtéren -14 fokot mértek, ami új negatív napi hőmérsékleti rekord. Baltimoreban - 17 fokos negatív napi hőmérsékleti rekordot mértek. A New Yorkban fekvő Central Parkban -17 fokot mértek, ami negatív napi hőmérsékleti rekord.

Szerdán egy gyenge hidegfront hatására többfelé feltámad a nyugati-északnyugati szél, és a felhőzet is többször megnövekedhet, északkeleten egy-egy zápor is kialakulhat. A keleti, északkeleti tájakon még párás, ködös idő indíthatja a napot, de tartós köd már nem valószínű. Hajnalban -3, +3, kora délután 9-15 fokot mérhetünk.- írja az Időkép.hu Aladár, Álmos, Amadil, Amáta, Elemér, Leó, Leon, Leona, Lionel, Paula, Pauletta, Paulin, Paulina, Polett, Szilvánusz, Tira, TíraSzerdán kettős fronthatás érvényesül. Egy közelítő hidegfront érkezése előtt keleten és délen a magasabb hőmérsékletek mellett gyenge melegfront jellegű tüneteket, így kisebb alvászavarokat, koncentrálási problémákat tapasztalhatnak az érzékenyek, de estére már ott is a hidegfront fejti ki hatását. Többeknél jelentkezhet görcsös típusú fejfájás, izom- és hasi görcsök, a megélénkülő szél pedig fokozhatja a problémát. A változás a szívbetegeket és a keringési rendellenességekkel élőket is megviseli vérnyomás-ingadozást, rosszullétet, szédülést tapasztalhatnak. A szél miatt a sok napsütés ellenére több fokkal csökken a hőérzet, ezért öltözzünk melegen, rétegesen!Szerdán még keleten, északkeleten okozhat a reggeli köd korlátozott látási viszonyokat, de ezen a napon tartós ködtakaróra már nem kell számítanunk. Napközben azonban az északkeleti és délnyugati tájakat leszámítva megélénkül, északon erős lökésekkel járhat az északnyugatira forduló szél, mely csökkentheti a járművek menetstabilitását. több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, így az alacsony napállásra való tekintettel érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Délután az északkeleti megyékben egy-egy zápor teheti átmenetileg vizessé, csúszóssá az utakat.