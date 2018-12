Zömmel eső, de néhol havas eső, hó is eshet vasárnap

vasárnap hajnaltól viszont egyre nagyobb területen alakulhat ki gyenge csapadék zömmel eső formájában, de néhol havas eső, a hegyekben és északkeleten esetleg hó is hullhat.

Időjárási helyzet Európában:

Európa délnyugati, déli országai felett egy anticiklon terül el. Bár reggelre többfelé képződik köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet, azok feloszlása után sokat süt a nap, és számottevő csapadékról sem érkezik jelentés. A hőmérséklet arrafelé alakul a legmagasabban, általában 10, 18 fok közöttiek a csúcsértékek, de Portugáliában 20, 22 fok is előfordul. A kontinens északi felén mozgalmasabb az időjárás, több ciklon követi egymást. A Brit-szigetek és Skandinávia térségében, valamint a Fekete-tengertől északra felhős az idő, de mivel a hőmérséklet több fokkal az átlag felett alakul, a csapadék zömmel eső formájában hullik, csak az északi területeken fordul elő havas eső, havazás. A délutáni maximumok általában 1 és 12, a szárazföld északkeleti harmadán 0 és -11 fok között alakulnak. A következő 36 órában a Kárpát-medence is ebbe a mozgalmas zónába kerül, észak felől egy okklúziós front éri el a térséget, és emiatt vasárnap többfelé kell gyenge csapadékra is számítani.

Gyengén és erősen felhős területek egyaránt lesznek, majd éjszaka mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, amelyben vasárnap csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Szombaton főként a Tisza menti területeken, illetve este a Dunántúlon lehet gyenge eső, záporeső,Nyugat, délnyugat felől helyenként előfordulhatnak élénk lökések, majd vasárnap késő délutántól a szél északnyugatira fordul, megerősödik, és az Észak-Dunántúlon viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 1 és 7 fok között várható.