Erre az újszegedi ingatlanra idén még igénybe veheti az 5%-os ÁFA visszatérítést, a CSOK-ot, a kedvezményes CSOK-hitelt és az illetékmentességet, amelyek több millió forintos megtakarítást jelentenek! Ráadásul most ajándék konyhabútort is kap hozzá és jövő áprilisban kulcsrakészen át is veheti a 103 négyzetméteres, nagyteraszos házat, amihez a garázs mellett számos kényelmi funkció is jár.

„AJÁNDÉK KONYHABÚTORRAL,KULCSRAKÉSZEN KAPJA MEG MOST ÚJ OTTHONÁT!!!

RAGADJA MEG AZ ALKALMAT , VEGYE IGÉNYBE MÉG UTOLJÁRA AZ IDEI ÉVBEN AZ 5%-OS ÁFA VISSZATÉRÍTÉST,A CSOK-KOT,A KEDVEZMÉNYES CSOKHITELT,ILLETVE AZ ILLETÉKMENTESSÉGET,MELY EGY ILYEN HÁZNÁL TÖBB MILLIÓ FORINT MEGTAKARÍTÁST JELENT!!

AZ INGATLAN ÁRA KULCSRAKÉSZ ÁRA VONATKOZIK, MOST AJÁNDÉK KONYHABÚTORRAL!!!!