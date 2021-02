Kölcsön lakásfelújítóknak

Roppant érdeklődés övezi az otthonfelújítási támogatást, amelyhez február 1. óta kölcsön is igényelhető. Milyen feltételek mellett jár a 3% kamatozású, kedvező hitel?

A legfeljebb 3 millió forint otthonfelújítási támogatás lényege, hogy az állam állja a költségek maximum felét. Így akár 6 millió forintos felújítás is végezhető az ingatlanon. Az utófinanszírozásos támogatás önerőt feltételez, ennek híján jön jól az államilag támogatott hitelkonstrukció, 6 millió forintig.

VAN MÁR JELZÁLOGA? NEM BAJ!

Az akár tízéves futamidőre kérhető lakásfelújítási kölcsön 2021. február 1. óta igényelhető néhány hitelintézetben. Csakis egy alkalommal vehetik igénybe házastársak, élettársak, egyedülállók. A kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére biztosítja, az ügyleti kamat nem haladhatja meg a 3 százalékot. Mivel a hitel jelzálog alapú, ingatlanfedezet szükséges hozzá, illetve közjegyzőt, értékbecslőt is be kell vonni a folyamatba. Az sem kizáró ok, ha az ingatlanon már eleve van jelzálog; ez esetben érdemes annál a banknál igényelni, amelyik a korábbi jelzálog alapú kölcsönt adta. Egyelőre azonban kevés pénzintézet kínál otthonfelújítási hitelt. A kölcsön összege legfeljebb a fedezetül felajánlott lakóingatlan forgalmi értékének 80%-a, hitelbiztosítéki értékének 100%-a lehet. Önerőre nincs szükség a kölcsönfelvételhez.



Fontos, hogy az igénylő a hitelfelvételt követő egy éven belül nyújtsa be az otthonfelújítási támogatásra is a kérelmét, és szintén egy éven belül adja be a számlákat az elkészült felújításról is.

KÉTSZER ELLENŐRIZNEK

Mindenki igényelheti, aki a lakásfelújítási támogatás valamennyi feltételének is megfelel. Mindez már az igényléskor a szükséges dokumentumokkal bizonyítandó. Ha a kérelem jogos, a pénzintézet támogatási szerződést köt vele. A támogatás jogosultságát a MÁK, a kölcsönét a választott pénzintézet ellenőrzi.

A hiteligénylőnek számlabenyújtási kötelezettsége van a pénzintézet felé: az otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolódó, kifizetett számlákkal – vagy azok másolataival – a kölcsön folyósítása után egy éven belül igazolnia kell a hitel létjogosultságát. Magyarán: úgy kell kalkulálni az idővel, hogy a munkálatok akkorra elkészüljenek. Mi van akkor, ha ezt nem sikerül teljesíteni? Akkor a tartozás hátralevő részére a kamattámogatás megszűnik, vagyis jelen állás szerint a kamat 5 százalék fölé emelkedik, és az addig felhasznált kamattámogatást 60 napon belül egy összegben vissza kell fizetni. Ugyanez igaz akkor is, ha a felvett felújítási támogatás nem éri el a kölcsönösszeg 25%-át.

INGYENES ELŐTÖRLESZTÉS

Amint a MÁK utalja az otthonfelújítási támogatást, a hitel részben vagy teljes egészében ebből kifizethető, méghozzá díjmentesen. A fennmaradó kölcsön alapján a bank – változatlan futamidő mellett – újraszámolja a havi törlesztőt.

A kölcsönhöz kapcsolódó újabb részletekről a továbbiakban is tájékoztatjuk az Ingatlanbazár olvasóit.