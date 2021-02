Mennyi lesz az annyi az ingatlanpiacon?

Most magasak az árak, de a csökkenésük várható. Csökkennek, de nem azonnal. Újra szárnyalni fog az ingatlan ára. A nyájas olvasó is biztosan ült már ezen a hullámvasúton. Az Ingatlanbazar.hu portál segített lapunknak némi egyensúlyt találni.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kezdődött minden 2019-ben, amikor a magyar ingatlanárak a hivatalos KSH-statisztikák szerint is eddigi legmagasabb pontjukat érték el, ami a frissen lecsökkentett ÁFA-tartalmú új építésű lakásoknak volt köszönhető. Akkora lett a kereslet, hogy a használt lakásokból szabályos keresési deficit alakult ki – mutat rá az Ingatlanbazár.

Ez a helyzet azért nem ismétlődhet meg újra, mert a pandémiás év közben a kormányzat több olyan kedvezményes hitel és lakáshoz jutási konstrukciót is bevezetett, amelyek többféle vásárlói és eladói réteghez is szólnak. Míg az új építésűeket valószínűleg a tehetősebbek, vagy a befektetési ingatlant vásárlók fogják keresni, addig a vidéki csok, vagy a babaváró hitel a családalapító fiatalokat fogja érdekelni. A 3+3 millió forintos felújítási kedvezmény pedig gyakorlatilag mindenkit.

MI MOZGATJA AZ ÁRAKAT?

Sejthető, hogy a telekárak, vagy a munkaerő árának emelkedése az új építésűeket ismét a vágyálmok közé teszi, de az átlagos jövedelmű ember számára a többi intézkedés igenis árat féken tartó hatással bír. Az Ingatlanbazár szerint a családot tervező fiatalok a legaktívabbak a 2021-es rekord keresési forgalomban. Ők azok, akik a megyeszékhelyekről, vagy a nagyobb településekről hajlandóak lennének a saját otthon érdekében 20-25 km távolságba is kiköltözni. Ez a tendencia jó a magyar vidéknek is, hiszen a városkörnyéki falvak is elkezdtek iskolát, óvodát, bölcsődei szolgáltatásokat fejleszteni, amelyek valljuk be, üdítően hatnak a 8 kocsma/falu arány után. A falusi ingatlanoknak pedig eddig csak próbálkozási ára volt: most már van keresleti ára is, és ebben a rurális környezetben az alku is könnyebben megy, mint városon.

A SZEMÜNKNEK HIGGYÜNK!

Árváltozásokat az Ingatlanbazár nem vár drámai hirtelenséggel, és főleg nem olyanokat, amelyekre nem számított senki. A portál elkötelezett híve a keresők és eladók korrekt tájékoztatásának. Úgy tartják, közös érdek, hogy egy transzparens, egyensúlyba hozott piacon dolgozhasson minden szereplő, a lakáskeresők kiszolgálása pedig felhasználóbarát portálokon kell történjen.



Ár szerint természetesen keresni és rendezni is lehet az Ingatlanbazáron, a keresőknek azt tanácsolják, hogy állítsanak be több paraméterrel több keresést, és használják a portál Hirdetésfigyelő szolgáltatását, amely csakis új ingatlanokat ad az e-mail-fiókunkba minden reggel. Ezzel időt és rengeteg fáradtságot takaríthatunk meg; néhány oldalnyi lakás áttanulmányozása is órákat vehet igénybe. Ugyancsak javasolják, hogy a családtagok osszák meg egymással e-mailben, vagy valamilyen csevegőprogramon a kinézett lakásokat.

A legnagyobb tömeget mindig azok alkotják, akik eladók és vásárlók is egyszerre, mert új ingatlanba csak a régi eladásával költözhetnek. Számukra az Ingatlanbazár azt ajánlja, hogy az árspekulációs bizonytalanságok kivédésére, győződjenek meg ők maguk a valóságban megadott árakról. Ehhez igénybe vehetik az Ingatlanbazar.hu magánszemélyeknek szóló csomagjait. A portálon ingyen fel lehet adni két hirdetést alaprajzfotóval, de ha igazán láthatóak akarunk lenni, akkor érdemes megvásárolni az egyik – egyébként nagyon barátságos árú – fotós csomagjukat is. Így három vagy hat hónapra 15 fotót is feltölthetünk, illetve kiemelt pozícióba helyezhetjük az ingatlant. A különbség azonnal látható lesz; a keresők a vonzó fotókat és a listák elején lévő hirdetéseket szeretik, ami persze a hívások számában is megmutatkozik majd. Így valós keresőktől tudhatjuk meg, mennyit adnának valójában a lakásunkért, és nem kell álmatlan éjszakáink legyenek egy-egy „holnaptól emelkedik/csökken” jellegű sajtóhír miatt.

MONDJUK EL, HOL LÁTTUK

Ha kereső vásárlóként mégsem magánszemély, hanem irodai ingatlan mellett döntünk, akkor is fontos, bizalmat keltő szabály, hogy mondjuk el, az Ingatlanbazáron találtuk a lakást. A portálnak és az ingatlanirodáknak sokszor tizenévre visszamenő kapcsolata van egymással, és sokkal komolyabb ügyfélnek fognak tekinteni bennünket, mintha csak annyit válaszolnánk, az interneten láttuk. Ez a kicsinek tűnő gesztus sokat lendíthet az ügyünkön a vásárláskor, éljünk vele!

MI AZ INGATLANBAZÁR?

Az ingatlanbazar.hu az ország egyik vezető internetes ingatlanos portálja, amely immár 15 éve áll a lakáskeresők és az ingatlanirodák szolgálatában. Az Ingatlanbazár országos keresője a városi és a kistelepülési ingatlanok kiegyensúlyozott arányáról ismert. Megyénkben az egyik legnagyobb ingatlankínálatot nyújtja, ami nem is csoda, hiszen Csongrád megyei születésű. A minőségi ingatlanpiac elkötelezett támogatója; amely látogatóit a www.ingatlanbazar.hu internetes címen várja.