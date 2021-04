Támogatott árnyékolás

Az otthonfelújítási támogatás redőny, zsaluzia, roletta, szalagfüggöny, reluxa, spaletta, rovarháló felszerelésére, cseréjére, illetve valamennyi árnyékolástechnikai termék beszerelését jelentő munkadíjra is igényelhető.

Fénykorát éli az árnyékolástechnika. Nem csoda, hiszen az egyre forróbb nyarak miatt a lakás hűtésével, árnyékolásával komolyan számolni kell. Éppen ezért érdemes figyelembe venni, hogy a külső árnyékolás a leghatékonyabb megoldás: az árnyékolóeszköz és a nyílászáró között keletkező légrés ugyanis jól szigetel, ami mintegy plusz-mínusz 5 °C-ot jelent.

A nyílászáró helyének kialakításakor számoljon az árnyékolórendszer elemeivel – a lefutókkal, a redőnydobozzal, a gurtnival. Felszerelésükre az ablak oldalán, illetve a tetején akkor is helyet kell biztosítani, ha a nyílászáró beépítése után nem azonnal, csak jóval később épül be a redőny vagy a most divatosabb, szintén kívülre szerelhető zsaluzia.

Ez az árnyékoló nagy méretű reluxára hasonlít, és még a fény szabályozására is alkalmas. Míg régen főleg irodaházaknál alkalmazták, ma már az új építésű családi házak nappaliját, lépcsőházát, közösségi tereit szerelik fel vele; redőny – a teljes sötétség eléréséért – inkább a hálószobák ablakaira kerül.

– A műanyag és alumíniumárnyékolók széles színskálában érhetőek el, sőt, fahatású változatok is kaphatóak. A kézi használatúak mellett a falikapcsolós, illetve az okosházhoz integrálható, távolról is programozható, motorizált redőnyök, zsaluziák is megjelentek a piacon – magyarázza Mari Péter. A Dél-Plast Zrt. vezérigazgató-tulajdonosa szerint ezek nem biztonsági termékek, mégis van vagyonvédelmi szerepük.

Milyen költséggel számoljunk? Egy új építésű háznál átlagosan 3–3,5 millió forint a nyílászáró-beruházás, ehhez a korszerű árnyékolástechnika elérheti a 2–2,5 millió forintot is; főleg, ha hozzászámoljuk a rovarvédelmet is. Ma már ugyanis motoros szúnyoghálók is léteznek.

Mint ismeretes, a felújításra szánt összeg fele, de legfeljebb 3 millió forint igényelhető vissza az államtól a 2021. január 1-jén indult családtámogatási program keretében. A támogatási összegen belül pedig fele-fele arányban kell lennie a munkadíj- és anyagköltségszámláknak. A felújítási támogatásról szóló rendelet szerint 6 millió forintos felújításnál legalább 1,5 millió forintos munkadíjszámlával kell rendelkezni, és mind a 6 millió forintról számlát kell benyújtani, tehát minimum 25 százalék munkadíj után jár a támogatás.

– Nyílászárócsere esetén a régi nyílászárók kibontása, elszállítása, az új ablakok és redőnyök beépítése, a kávajavítás összmunkadíja könnyen elérheti az anyagköltség 25 százalékát: például 1 millió forint anyagköltség mellé a 250 ezer forint munkadíj könnyen összejön. Új családi háznál persze a munkadíj ettől messze elmarad, reálisan 8–10 százalékkal számolhatunk – mondja Mari Péter. A Dél-Plast bemutatótermében valamennyi árnyékolástechnológiai megoldás beépítve is megtekinthető, illetve a cég az igényléshez szükséges dokumentáció kitöltésében is segíti ügyfeleit.