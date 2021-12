ingatlanbazár 2021.11.21. 12:07

4 az 1-ben: egy izgalmasan felújított, 95,5 milliós ingatlan, Szegeden!

Eladó egy akár rövid, akár hosszú távú kiadásra is alkalmas, fiatalos és lendületes megoldásokkal kialakított, 4 lakásból álló épület szárny! Akár egy baráti társaság is összefoghat és összedobhatja az árat. De persze az eredeti funkcióval is jó befektetés lehet a Szeged belvárosi szépség(ek)ből!

“Belvárosban, Ady térnél jól karbantartott polgári házban kínáljuk eladásra, az egyik teljes földszinti szárnyat elfoglaló hatalmas, 122 nm-es lakást.

A két évvel ezelőtti felújítással a nagy lakást műszakilag a modern életvitelnek minden szempontból megfelelően korszerűsítették és kreatívan átépítették. Az eredmény, 4 vadonatúj, hangulatos apartman lett. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!