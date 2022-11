“Eladó ez az exkluzív apartmanház a szegedi Belváros peremén! Ez a 2 nappalis, 5 hálószobás és 3 fürdőszobás 329 m2-es apartmanház napjaink minden igényét kielégíti. Ahogy a képek is mutatják, kizárólag prémium anyagok kerültek felhasználásra, továbbá a berendezés sem hétköznapi! Az ingatlanhoz tartozó bútorok egy része is megegyezés tárgyát képezik. Az apartman bejáratott, visszatérő vendégkörrel rendelkezik. Ezáltal biztos megélhetést biztosít az egész család részére. Az ingatlanból kialakítható magánorvosi központ vagy akár ügyvédi iroda is. Egy időben szépségházként működött, továbbá családi háznak is tökéletes.