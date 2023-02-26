február 26., vasárnap

Edina névnap

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A hét ingatlana

30 perce

Nőies-légies vonalak, avagy egy “álomotthon a belváros peremén”!

delmagyar.hu

A Szeged belváros peremén kínált, gondos női jelenlétről árulkodó jegyeket magán viselő lakás 55 nm-es. És új tulaját keresi! A tavaszias hangulatú fotók így télutón külön bónusznak számítanak a helyi ingatlanpiacon!

 

„ÁLLOMOTTHON A BELVÁROS PEREMÉN! SZEGEDEN A BELVÁROS PEREMÉN, A SZENT GYÖRGY TÉR KÖZELÉBEN ELADÓ EGY RENDEZETT TÁRSASHÁZBAN TALÁLHATÓ, EXKLUZÍV KIALAKÍTÁSÚ, ERKÉLYES 55M2-ES LAKÁS! AZ INGATLAN 2020-BAN ÉPÜLT, LIFTES , ELSŐ EMLETI, KIVÁLÓ ELHELYEZKEDÉSŰ.

FŐBB JELLEMZŐK

- ENERGIATAKARÉKOS
- ELSŐ EMELETI
- LIFTES
- VILÁGOS, AMERIKAI KONYHÁS NAPPALI, ÉTKEZŐVEL
- KÜLÖNÁLLÓ GYERMEKSZOBA
- KÖLÖNÁLLÓ HÁLÓSZOBA
- KÜLÖNLEGES HANGULATÚ ERKÉLY ( 8,1 M2 )
- EXKLUZÍVAN KIALAKÍTOTT FŰRDŐSZOBA TUSOLÓVAL
- KÜLÖN WC MOSDÓVAL
- TELJES LAKÁSBAN LEDES ENERGIATAKARÉKOS VILÁGÍTÁS TALÁLHATÓ
- ELŐSZOBA, BEÉPÍTETT SZEKRÉNNYEL
- KLÍMA
- ELEKTROMOS REDŐNYŐK
- PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ANYAGOK
- ALACSONY FENNTARTÁS
- FREKVENTÁRT ELHELYEZKEDÉS
- ÉRTÉKÁLLÓ BEFEKTETÉS
- KIMELKEDŐ BÉRBE ADHATÓSÁG
- PER,TEHER, IGÉNYMENTES

AZ INGATLANT A KELLEMES HANGULAT, JÓ BEOSZTÁS, VILÁGOS MODERN TEREK JELLEMZIK. AJÁNLOM BEFEKTETŐK ÉS MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA. [...]”

További csodás, helyi otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

Címkék#A hét ingatlana#Ingatlambazár

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