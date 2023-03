„Szeged a Harmat utcában eladó ez a , kiváló adottságokkal rendelkező, belső szintes 123 négyzetméteres, nappali plusz kettő szobás "szemmel alig látható" ( 35 nm) terasszal rendelkező tégla építésű családi ház , melyhez 50 négyzetméteres garázs, hangulatos kert , és mindezekhez 360 négyzetméteres telek is jár. Az ingatlan tehermentes.

A házban két hálószoba, egy óriási nappali konyha étkezővel, tágas fürdő wc-vel, valamint ,egy előtér, és konyha étkezőből nyíló terasz, melyet a pazar kert tesz igazán hangulatossá. A garázs két autónak ad helyet, ezen felül egyéb tárolási funkciót is betölt, ezek mellett egy fedett szerszámtároló is helyet kapott az udvarban.. Ezek mellett a kifogástalanul kezelt kertben is számtalan lehetőséget találunk a kikapcsolódásra.

Az ingatlan fűtésről gáz - cirkó (padlófűtés minden szinten) fűtés és a fölszinti cserépkályha, hűtéséről tripla klíma gondoskodik. Fontos tény, hogy teljesen hétköznapi használat mellett is a rezsicsökkentés értékhatárai alatti a fogyasztás, így a rezsiköltség rendkívül alacsony. További előny hogy az épület villamos hálózata a mai kor igényeit is bőven kielégíti (3x16A), valamint a ház vízlágyító rendszert is kapott, és riasztórendszerrel felszerelt. Legutolsó esztétikai felújítása 2021-ben történt az ingatlannak. A környék infrastruktúrája és a közlekedés tökéletes, buszmegálló 2 percnyire található az ingatlantól. A ház, a garázzsal és a pazar kerttel együttesen egy igazán szerethető egységet képez, amely kiváló lakóhelye lehet családoknak.[...]”

