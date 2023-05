A házban 2 fürdőszoba és 2 WC teszi kényelmesebbé, komfortosabbá egy nagyobb család életét, a konyha a nappalival egy nagy közösségi térként funkcionál, nagyon jó tér- elosztással, ízléses színekkel felújítva. Az udvaron nyári konyha, 2 beállásos nyitott fedett kocsibeálló, ami térkövezett, fészer és egy kinti tusoló, WC található.

Az udvar parkosított, automata öntözőrendszer és fúrt kút is van. Kisállatos család figyelmébe különösen ajánlom, 30 nm-es macska ketrec is ki van kialakítva, hogy a cicák zárt részen még is biztonságban tudjanak lenni a házban és az udvarban egyaránt. Csendes, eldugott környezetben található, biztonsági kamerákkal, kaputelefonnal, elektromos kapuval ellátott ingatlan. A fűtést és a meleg vizet kombi gázkazán biztosítja, amely 1, 5 éve lett cserélve. Támogatott gázmennyiségbe bele fér a használata. Az átmeneti időszakokban 2 db hűtő-fűtő klíma gondoskodik a komfortérzetről. Az ingatlan per és tehermentes. [...]”

