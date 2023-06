Az első képet nézve, először azt hittük egy festményt látunk. Ez az igazán különleges hangulatú házrész 106 négyzetméteres, és teljesen elszeparált kertkapcsolat tartozik hozzá. Az ingatlan energiafelhasználása kifejezett alacsony, így télen sem kell aggódnunk a fűtésszámla miatt.

„Szeged kertvárosának fő természeti ütőere mellett, az újszegedi Holt-Maros part szomszédságában kínálom megvételre ezt a különleges hangulatú 106 négyzetméteres lakótérrel rendelkező házrészt. Az épületben két lakást alakítottak ki, a telken is elszeparált kertrésszel. Az eladó lakrész a földszinten helyezkedik el, így a hátsó kijáraton közvetlenül a saját, 380 négyzetméteres kertrészre léphetünk ki. A telken a főépület mellett 2 garázs kialakítása is megtörtént, melyből az egyik benne van az eladásra szánt ingatlan vételárában. A lakótér a mellékelt alaprajz szerinti elrendezésben nappali, 3 külön bejáratú hálószoba, egy étkezőkonyha, egy fürdő és egy külön wc összességéből áll, melyek egy folyosóról nyílnak. A fűtést radiátorkkal oldották meg, melyeket egy kondenzációs kazán melegít igény szerint. Fontos tény, hogy a ház energiafelhasználsáa alacsony, így a meghatározott határéték alatti gázfelhasználás mellett is garantált a kellemes hőmérséklet. A kültér mellett a beltérben is domináns szerepet kapott a fa, így a természet kedvelőinek igazán jó döntés a ház megvásárlása. A környék átmenő forgalomtól mentes, így leginkább madárcsicsergést lehet hallani. Szeged kertvárosának fő természeti ütőere mellett, az újszegedi Holt-Maros part szomszédságában kínálom megvételre ezt a különleges hangulatú 106 négyzetméteres lakótérrel rendelkező házrészt. Az épületben két lakást alakítottak ki, a telken is elszeparált kertrésszel. Az eladó lakrész a földszinten helyezkedik el, így a hátsó kijáraton közvetlenül a saját, 380 négyzetméteres kertrészre léphetünk ki. A telken a főépület mellett 2 garázs kialakítása is megtörtént, melyből az egyik benne van az eladásra szánt ingatlan vételárában. A lakótér a mellékelt alaprajz szerinti elrendezésben nappali, 3 külön bejáratú hálószoba, egy étkezőkonyha, egy fürdő és egy külön wc összességéből áll, melyek egy folyosóról nyílnak. A fűtést radiátorkkal oldották meg, melyeket egy kondenzációs kazán melegít igény szerint. Fontos tény, hogy a ház energiafelhasználsáa alacsony, így a meghatározott határéték alatti gázfelhasználás mellett is garantált a kellemes hőmérséklet. A kültér mellett a beltérben is domináns szerepet kapott a fa, így a természet kedvelőinek igazán jó döntés a ház megvásárlása. A környék átmenő forgalomtól mentes, így leginkább madárcsicsergést lehet hallani.. [...]”