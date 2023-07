„A baktói kiskertek egy igen csendes zsákutcájának végében kínálom eladásra ezt a zártkertet. A telek 810 m2 alapterületű, 10 %-a beépíthető, a maximálisan megengedett magasság pedig 6 méter. Így akár egy két szintes lapostetős épületben is gondolkozhatunk. A telken gáz, villany, víz, és egy ivásra is alkalmas, bevizsgált fúrt kút is megtalálható.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Jelenleg egy 10 m2-es kisház, egy 3,5 m2-es pince és egy kinti wc is van a telken.

Mostani állapotában is nagyszerűen alkalmazható akár hobbikertként, akár a hétvégi bográcsozás helyszíneként is. Több termő gyümölcsfa és szőlő is várja az új tulajdonosát.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Mindenkinek bátran ajánlom, aki kicsit ki akar szabadulni a betondzsungelből, de fontos neki a nagyváros közelsége, hisz a belváros csak 5 perc autóval, de akár biciklivel is megközelíthető.[...]”

Tökéletes, helyi otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.