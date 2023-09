„Kiváló befektetési lehetőség Szeged egyik patinás épületében a „Bokor Palotában” ( 1909.- 1910. között épült) hasznosításra készen! Szeged belvárosi , Bartók téri 80 m2 – Földhivatali nyilvántartásban 79.78 m2 - területű, akadálymentesen megközelíthető, 2 önálló részből/lakóegységből álló felújított polgári lakás eladó. Az épület, melyben az eladó ingatlan található a ’80-as” években felújított és azóta is folyamatosan karbantartott, benne lift, födémszerkezete vasbeton. Homlokzata nagyon jó állapotú, lépcsőháza,közös helyiségei szintén gondozottak. Az eladó felújított téglalakás 2. emeleti, világos. A lakás bejárati műanyag ajtaja közös lakóelőtérbe ¬¬- burkolata laminált padló, kiváló minőségben - nyílik, ahonnan a két külön bejáratú lakrész megközelíthető. Az 1. számú lakrész(garzon) saját külön új bejárattal rendelkezik, egy lakószobás benne konyha , egy fürdő – WC, valamint „francia erkély található . Falai glettelve és fehérre festve. A vizes blokk ugyanúgy mint a lakószoba – konyha, laminált vinyl padló burkolatú. Ablakai kiváló állapotú fa nyílászárók(mázolva) külső ablakok üvegezése hőszigetelt üveggel ellátva, redőnnyel. A kis garzon udvari fekvésű, D-NY-i tájolású, megvilágítása kiváló, nagyon csendes. A garzon fűtése NOBO elektromos fűtés. A fürdőben ARISTON típusú „ okos” vízmelegítő található, zuhanykabinnal, páraelszívóval, törölköző szárító radiátorral. A konyha is berendezett, elektromos főzőlappal, szagelszívóval, valamint mosógép csatlakozási lehetőséggel. A kis garzon jelen berendezéssel eladó. A nagy belmagasság álmennyezettel lett burkolva, így a lakrész normál belmagasságú. Világítótestek, LED –es világítás. A lakrészben a víz,- és villanyfogyasztás almérővel mért. A 2. számú lakrész helyiségei: szintén saját külön bejárattal rendelkezik, előszoba, külön bejáratú WC, konyha( a közlekedőben) , fürdő külön helyiségben, 2 külön bejáratú szoba köztük összekötő ajtó is van. A lakrész falai gletteltek és fehérre festettek, belmagassága normál belmagasságú. ( álmennyezettel)Világítása LED világítótestekkel történik. A 2. sz. lakrész szobai burkolatai laminált vinyl padló burkolatok, míg a többi helyiség járólappal burkolt. A fürdő ARISTON „okos” vízmelegítővel felszerelt, beépített fürdőkáddal, páraelszívóval, törölköző szárító radiátorral, mosógép csatlakozással. A konyhája bútorozott, elektromos főzőlappal , szagelszívóval, stb. A két szobás lakrész NOBO elektromos fűtéssel fűtött. A szobák utcai fekvésűek É-NY-i tájolásúak. A szobák ablakai felújítva, külső szárnyuk hőszigetelt üveggel ellátott, a nagyobb szobában elektromos redőnnyel, a kisebb szobában hagyományos redőnnyel szerelve. A lakásban „3X20 A „bejövő áramerősség van. Energetikai osztályba sorolás: EE. A házban közös tároló és közös kerékpártároló van. A lakás saját pincerésszel rendelkezik. Autóbeállási lehetőség adott a Társasház tulajdonosai részére, beállás: érkezési sorrendben. A lakás havi közös költsége 14.780 -Ft. A két lakrész külön bérbe adható, így lett kialakítva. A lakás fizetős parkoló zónában található. Busz, villamos és troli megállók a közelben. Piac és busz pályaudvar egy sarokra.

Az ingatlan tehermentes!

Azonnal költözhető/birtokba vehető.

A Széchenyi tér kb. 500 m. Befektetők, a belváros kedvelőinek valamint a Szegeden jelenleg tanuló vagy ide jelentkező egyetemistáknak IS ajánlom![...]”

