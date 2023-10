„Szeged mellett, Algyő település külterületén található Atkai Holt-Tisza partján kínálom megvételre ezt a teljesen egyedi nyaralót!

Az ingatlan 4316 m2-es telekterülettel és közel 100 méter saját partszakasszal rendelkezik, ami szinte teljesen egyedülálló a maga nemében! A telek területe teljes egészében körbe kerített (vasbeton alapzattal, komoly, zárt kerítéssel) és a saját partszakaszon egy komplett, horgászásra és fürdésre is alkalmas saját stéggel is rendelkezik. Területe egyébként gyönyörűen parkosított, karban tartott, részben termő gyümölcsfákkal is beültetett.

Felépítmény kettő darab található rajta: egy 67 m2 hasznos alapterületű, 13 m2-es fedett terasszal is rendelkező, 2 szobás, összkomfortos ház és egy kb 40 m2 alapterületű melléképület, mely szintén rendelkezik az elérhető közművekkel, így akár egy külön vendégházzá is alakítható.