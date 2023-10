Ingatlanajánló 1 órája

Utolsó lehetőség a CSOK-ra, ajándékkal - Galéria

Ez a csodás Deszki otthon várja új tulajdonosát a Marosmenti lakóparkban! Nagyvonalú helyiség kiosztás jellemzi, így a ház ideális választás a modern stílus azon kedvelőinek, akiknek a komfort és a megfelelő szobaszám egyaránt fontos. A modern és kényelmes, 2020-ban épült, 3 hálószobás ház, napelemekkel is fel van szerelve. A Szegedtől mindössze 6 percre található ingatlanhoz egy óriási terasz is tartozik, ahol még egy finn szaunának is jutott hely.

Delmagyar.hu Delmagyar.hu

Fotó: ingatlanbazar.hu

„Deszk kiváló részén, a Marosmenti lakópark csendes utcájában található nappali+3 hálószobás, újszerű, modern, egyszintes, önálló családi ház. Az épület 2020-ban épült, könnyűszerkezetes, SIP paneles építési móddal. Nagy terek, jó elrendezés és nagyvonalú helyiség kiosztás jellemzi, így a ház ideális választás a modern stílus azon kedvelőinek, akiknek a komfort és a megfelelő szobaszám egyaránt fontos. A ház oldal kertjéből közelíthetjük meg a bejáratot, ahol kényelmes előszoba fogad minket. Innen nyílnak a ház helyiségei. A kényelmes amerikai konyha külön kamrával rendelkezik, a modern, igényes konyhabútor gépesített, konyhaszigettel, ufo elszívóval, grillezővel. Az egyterű konyha-nappali 3 oldalon ablakos, így rendkívül napfényes, kellemes szoba, mely a kertre néz, és az óriási (36 m2-es), délnyugati fekvésű teraszra is innen léphetünk ki. A teraszon egy finn szauna is helyet kapott.

Utolsó lehetőség a CSOK-ra, ajándékkal - Galéria: ingatlanbazar.hu



Az igényes hidegburkolattal ellátott tusolós és kádas, tágas fürdőszobában wc-t is helyeztek el, de van egy külön mellékhelyiség is a házban.

A két nagyobb hálószoba az utcára néz, de ablakuk a lépcsős alaprajz miatt kifejezetten intim, az utcáról nem lehet belátni. A másik (félszoba) és egy önálló gardrób az oldalkertre néz. A ház műszakilag kiváló, fűtése elektromos, fali elektromos radiátorokkal, mely rendkívül alacsony fogyasztású. A nappaliban elektromos padlófűtés is van. A melegvizet elektromos vízmelegítő adja. Mint a lakópark egészén, itt is derítővel megoldott a szennyvíz elvezetés. Az ablakok antracit színű műanyag nyílászárók, melyek szúnyoghálósak. A nappaliba és az egyik hálószobába hűtő-fűtő klímát szereltek be. A ház napelemmel ellátott, mely tovább növeli a ház energia felhasználási hatékonyságát. Az utca felől a duplagarázs van, mely elektromos kapuval ellátott. A házba innen is bemehetünk. Különleges előnye az elrendezésnek, hogy az utca felől a garázs elhelyezése intimitást kölcsönöz a háznak. A kert parkosított, a bejárat mellett egy óriási olivafa található. A kert közepén egy süllyesztett grillező- beszélgető helyet alakítottak ki. A kerÍtés és a kapu is igényes kivitelezésű. A környék: A ház Deszk új osztásban van, pár perc alatt Deszk és Szeged üzletei, szolgáltatói könnyen megközelíthetőek. Nagyon jó környék jó szomszédokkal, családoknak kiváló választás! Szeged 6 perc alatt elérhető autóval.[...]” További otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

Ezek is érdekelhetik