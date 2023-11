Szegedi hírek 1 órája

Ahogy a neve is mutatja, ez tényleg egy aprócska ház. Fából vagy fémből épül és akár kerekeken guruló alvázra is kérhetjük, de fix helyre is telepíthetjük ezt a fajta otthont. Elképesztően jól átgondolt alaprajz és funkcionalitás az adott térrel kombinálva. A felhasználási területet is a tulajdonos szabja meg, lakóházon át a hétvégi házon keresztül a mobil irodáig vagy fitnesz teremig. Ön mit álmodna bele?

„Tiny House - avagy merj kicsit álmodni! Mi az a Tiny House/ Apró ház? Ahogy a neve is utal rá, ez egy apró ház. Egy fából vagy fémből épült kis alapterületű miniház. Lehet húzható, kereken guruló alvázon, vagy akár fix helyre telepített mini otthon. Minden alaprajz jól átgondolt, és a lehető legjobb funkcionalitást kínálja maximális térrel kombinálva. Minden miniház modern, kiváló minőségű anyagokból készül, tartalmaznak mindent, ami az élethez szükséges, rendelkezik teljes értékű konyhával, fürdőszobával, fűtéssel és hűtéssel a maximális komfortért.

Felhasználási területe szinte végtelen, lehet lakóház, vendégház, hétvégi ház, mobil iroda, mini fitnesz/wellness, horgásztanya, tengerparti üdülő, erdei kunyhó, bármi, amit beleálmodunk. FONTOS! A Tiny House teljesen mobil, közúton szállítható. Magyarországra, de akár a környező országokba is megoldható a telepítése. A SMART modell jellemzői: 6,6 m hosszú, 2,5 m széles, maximum 4 m magas 1 galériás 2-4 fő befogadására A Smart modell abban tér el az Eco-tól, hogy a hosszabb alváz több teret enged a nappalinak és a konyhának, ezen felül rendelkezik galériával is, így tágasabb, több tárolóhellyel rendelkezik, hosszabb bentlakásra is alkalmas. A nagyobb nappali teret ad egy kihúzható kanapénak vagy akár étkezőnek, így akár 4 fő is megszállhat benne kényelmesen. Ezt a házat is inkább ideiglenes tartózkodásra ajánljuk, hasonló felhasználási célokra, mint az Eco modellt. Található benne egy nappali, konyha és egy teljesértékű fürdő. A kisház 4 évszakos, kiváló minőségű hűtéssel és fűtéssel egyaránt rendelkezik. ÁR: 32.000 EUR-tól* *Az ár minden esetben alapár, amely ÁFA nélkül értendő, és egyedileg kerül kialakításra a személyes egyeztetést követően. További otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

