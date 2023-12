Az ingatlanról szóló hirdetés rendhagyó módon nem is a házzal, hanem az egyedülálló mesterséges tórendszer ismertetésével kezdődik, amely különleges növények, japánból beszerzett koi pontyok különböző fajtájú és méretű egyedeit rejti. Több vízimadárfajnak is otthont ad, köztük két fekete hattyúnak. Mindemellett a közel 200 négyzetméteres lakóingatlan is minden igényt kielégítő módon álmodták meg.