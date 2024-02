Ingatlanajánló 1 órája

Vegyen bejáratott panziót Hódmezővásárhelyen! – Galéria

Nem mindennapi lehetőségbe botlottunk az ingatlanhirdetések között, jelenleg is működő panziót kínálnak eladásra Hódmezővásárhelyen. A vendégszobákon kívül tartozik hozzá egy recepció és egy étterem is, ipari konyhával. A főépület melletti 400 négyzetméteres épületrészben tekepálya, raktár, iroda és egy komplett lakás is megtalálható, 3 szobával és fürdővel, így az új tulajdonos akár a vállalkozás mellé is költözhet. Van még borospince présházzal és ha lovakat is tartana, arra is van megoldás!

Forrás: ingatlanbazar.hu

„Eladásra kínáljuk Csongrád-Csanád megyében Hódmezővásárhelyen egy működő bejáratott panziót!!

A panzió a főépületben található, amelyben 10 db 10m2-es szoba lett kialakítva. Minden szoba külön fürdővel rendelkezik. A panzió részhez tartozik még egy recepció is! A főépület további részében kapott helyet, egy étterem is! Amelyhez tartozik egy gépesített, engedélyezett ipari konyha. Az épületben megtalálható még egy háttérkonyha, hűtős helyiség, húselőkészítő helyiség, tusolók. öltözők, WC blokk. A főépület mellet fekszik egy 400 m2 es épületrész, amelyben helyet kapott egy tekepálya, raktár, irodahelyiség, valamint egy komplett lakás 3 szobával, és egy fürdővel. A tekepálya mellett található még egy szintén közel 400 m2-es épület, melyben 20 db külön-külön megközelíthető garázs. A garázssor alatt fekszik egy teljesen felszerelt, működő borospince is, és az épület végében egy présház is megtalálható. A telek végében egy 400 m2-es felújított épület fekszik, ami akár lovak tarására is alkalmas lehet.”

Vegyen bejáratott panziót Hódmezővásárhelyen! – Galéria: ingatlanbazar.hu

