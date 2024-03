Béketelep, modern családi ház , itt-ott klasszikus formákkal, némi kis glamourral fűszerezve.

Béketelepen a Liliom lakópark csendes, forgalommenetes utcájában letisztult, fiatalos formavilágot uraló otthon várja új lakóját. A 908 m2-es telken, 2020-ban épült egyszintes családi ház messzemenő igényességről és harmonikus összképről árulkodik. A tulajdonosok számára a harmonikus otthon megteremtése már a tervezés során is tökéletes összhangban volt, így a jól látható funkció és design egyensúlyban van. A belső tereinek stílusa modern, itt-ott klasszikus formákkal, némi kis glamourral fűszerezve. Színvilágára jellemzőek a finom meleg pasztellszínek, mint a bézs, a szürke, és a fehér árnyalata. A 196.6 m2-es hasznos alapterületű épületben amerikai konyhás nappali, négy hálószoba, két fürdőszoba, mosókonyha, háztartási helység, télikert és duplagarázs kapott teret.

Hatalmas előszobája kettéosztja a házat. Az egybefüggő tágas térben bőséges hely jutott a nappalinak és a konyhának is. A közös beszélgetésekhez, vendégfogadáshoz, partikhoz az utólag beépített körpanorámás téli kert ad teret, melyben egy másodlagos konyha is ki lett alakítva. Négy hálószobájához két fürdőszoba lett megépítve, ezen felül mosókonyha, tároló is helyett kapott.

Gépészete modern, a vízvezeték-rendszer vízlágyítóval felszerelt, fűtését gázkazán biztosítja, hő leadói padlófűtés, még a duplagarázs is fűtést kapott. Nyári melegeket 5,5kw-os inverteres klíma hűti, szabályozható elektromos redőnyök, nem engedik felmelegedni a házat.

Kertészmérnök által megtervezett, kertész által kivitelezett, parkosított kertje vezérelt öntöző- és csepegtetőrendszerrel van ellátva.

A biztonságról kamerával ellátott riasztórendszer gondoskodik, a bejutást pedig távirányítóval kezelhető elektromos garázskapu segíti.

Alapterület (m²): 196 m² alapterületű | Szobák száma: 5 szobás | Telek mérete (m²): 908 m² telekméret | Épületek száma: 1 épületből áll | Ingatlan hány szintes: 1 szintes ingatlan | Felújítás éve: 2020 évben felújítva | Belmagasság (cm): 270 cm belmagasságú | Alapozás: sávos beton alap | Szigetelések: teljeskörű vízszigetelés | Falazat: téglafalazatú | Homlokzat burkolata: homlokzat hőszigetelt | Tető formája: mediterrán tetős | Tető szerkezete: a tető faszerkezetes | Ereszcsatorna: alumínium ereszek | Ablakok: műanyag ablakok, kétrétegű ablakok | Ajtók: műanyag bejárati, fenyő belső ajtók | Árnyékolástechnika: alumínium redőgy, szúnyoghálós redőny, motoros redőny | Kapu, garázsajtó: egy szárnyas kapu, szekcionált kapu, automata kapu | Kerítés: tégla lábazatos kerítés, fémlemezes kerítés | Padlóburkolatok: kerámialap padlózatú, laminált parkettás | Ingatlan állapota: újszerű, azonnal beköltözhető | Küllem, stílus: modern, luxuskivitel | Szobák és helységek: hálószobával, gyermekszobával, vendégszobával, nappalival, gardróbbal, előszobával, több hálószobával | Fürdőszoba, WC: több fürdőszobás, wc a fürdőszobában, külön fürdőszoba, wc, több wc , tusolókabinos, fürdőkádas | Konyha, ebédlő: amerikai konyhás, spájz, éléskamra, szagelszívóval | Komfort: összkomfortos | Ingatlan felszereltség : konyhai berendezésekkel | Közműszolgáltatások: közvilágítás van, lakossági gáz bekötve, lakossági víz bekötve, esővízelvezetés van, hulladékszállítás van, szelektív hulladékkezelés, lakossági áram bekötve | Fűtés típusai: házközponti fűtésű | Hűtés-fűtés hőleadók: padlófűtés | Fűtés, hőtermelők: gázkazán | Telekommunikáció: több komm. szolgáltató | Parkolás: gépjármű beálló, saját garázs | Megközelíthetőség: végig aszfalton elérhető, városi úthálózatról | Van a közelben: Iskola közelben | Tömegközlekedés: buszmegálló közelben | Elkerülendő légszennyezők: forgalmas úttól távol, csatornától távol, szennyvízteleptől távol, állattenyésztéstől távol, hulladéklerakótól távol, h. feldolgozótól távol | Kilátás: udvarra néző, utcára néző, kertre néző | Lokáció: külvárosi környezetben, város közelében, kertvárosban, zöld övezetben | Besorolás: lakóház udvar | Biztonságtechnika: kaputelefon, kültéri kamerarendszer, tűzriasztó, sprinkler |

További otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.