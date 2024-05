Már márciusban arról szóltak a hírek, hogy a Balaton-parton a covid idején indult drágulás nem lassult le úgy, mint a nagyvárosi ingatlanpiacon, és ma már kijelenthető, átlagosan 88 százalékkal nőttek meg a tóközeli településeken az árak. A Balatonnál a felmérés szerint már 20 olyan település van, ahol az átlagos négyzetméterár meghaladja az egymillió forintot, a legdrágább Tihany 1,8 milliós átlagárral.

Az új építésű ingatlanok esetében míg Balatonfüreden átlagosan 1,18 millió forint a négyzetméterenkénti ár, Balatonakarattyán már átlagosan 3,2 millió forintért kínálják a fejlesztők az új építésű lakások négyzetméterét. Egy most megjelent közlemény szerint a legnépszerűbb magyarországi nyaralóövezetben 65 projektben 2500 lakás épül. Az átlagára 1,81 millió forint négyzetméterenként, és a legtöbb építkezés Siófokon történik, ahol 19 projektben 740 lakás kivitelezése kezdődött el. A tópart legnagyobb városában átlagosan 2,1 millió forintért kínálják az új lakások négyzetméterét, ami 2,8 százalékkal múlja felül az előző negyedéves értéket. Siófok után 9 projekttel Balatonlelle következik, míg Balatonfüreden, Balatonszemesen, Keszthelyen és Zamárdiban 4-4 projekt van folyamatban. Balatonszemesen körülbelül 350, Keszthelyen 263, Balatonlellén pedig 218 új lakás épül. Az ingatlanok értékének alakulását jellemzően két tényező határozza meg: vízparttól, illetve fővárostól való távolság.

Balatonfüredi vitorláskikötő

Fotó: Komka Péter / Forrás: MTI

A legolcsóbb és a legdrágább települések átlagos kínálati négyzetméterára között majdnem háromszoros a különbség. A legolcsóbb város, ahogy korábban említettük Balatonfüred, amelyet Badacsonytomaj 1,2 és Fonyód 1,44 millió forinttal követ. A tópart legdrágább települése Balatonakarattya, a második helyen Zamárdi, a harmadikon Alsóörs áll, a településeken az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2,24 millió, illetve 2,14 millió forintot tesz ki.

A népszerűségének oka nagy valószínűséggel, hogy a pandémia idején sokan rájöttek, nemcsak nyaralásra alkalmas a Balaton környéke, hanem életvitelszerűen is érdemes ott tartózkodni. A távmunka, a home office is csak erősítette ezt a trendet. Ráadásul a Balaton-part infrastruktúrája is jelentősen fejlődött az utóbbi időben. Új utak, kerékpárutak épültek, a turisztikai szolgáltatások színvonala is jelentősen javult, ami komfortosabbá teszi a tóparti életet. A kormányzati támogatások és a kedvező hitelfelvételi lehetőségek pedig ösztönzik a befektetőket.

A negatív oldala, hogy a helyi fiataloknak nagy részének már esélye sincs házat venni, így a szakértők szerint ők jellemzően Balatonszentgyörgyön vagy Vörsön próbálnak ingatlant vásárolni maguknak. Az építkezés is nehezített pálya a mostani környezetben, ugyanis az üres telkek ára még durvábban nőtt, nagyjából az öt-hatszorosára drágult az utóbbi időkben. Ha ezek után úgy dönt, belevág egy vélhetően kockázatmentes befeketésbe, vagyis a Balaton környékén vesz ingatlant, akkor nézzen körül még most itt, hogy később ne fájjon a feje amiatt, hogy lemaradt egy jó házról.

