Ingatlanajánló 1 órája

Költözzön egy olyan lakásba, ahol egy kertes ház előnyeit is élvezheti - Galéria

Ha nincs kedve a kertes házzal járó rendszeres feladatokhoz, de mégis szeretne kiülni néha a kertbe, ez az ingatlan optimális megoldás lehet, hiszen ehhez a lakáshoz kertész által gondozott előkert is tartozik, közös babakocsi- és biciklitároló is van. Mindezek mellett a lépcsőház remek adottságai miatt még átmenő forgalom sincs és a fenntartása is rendkívül alacsony.

Delmagyar.hu Delmagyar.hu

Fotó: ingatlanbazar.hu

„Szegeden, a Rókusi városrészben a Körtöltés utcában eladó ez a nappali + 1 szobás lakás.

Költözzön egy olyan lakásba, ahol egy kertes ház előnyeit is élvezheti - Galéria: ingatlanbazar.hu

- 49.5 m2 alapterület, elosztását tekintve: nappali + 1 szoba. - 2003-as tégla építésű társasház, homlokzati szigeteléssel. - Műanyag, hangszigetelt nyílászárók. - Réz vezetékek 25 amperrel. - Gáz-cirkó fűtés, padlófűtéssel. - A lépcsőház adottságai miatt, nincs átmenő forgalom. - Fürdőszoba és a Wc külön helyiségben. - Gondozott előkert, amelyet kertész gondoz. - 1/1-es tulajdonon, per és tehermentes. - Földszint egy 3 szintes házban. - Tájolásának köszönhetően nagyon világos. - Nagyon alacsony a fenntartás. - Közös babakocsi tároló. - Közös bicikli tároló. - Nagyon jó elhelyezkedés: belvároshoz, áruházakhoz, a város tömegközlekedési csomópontjaihoz közel.” További otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

Ezek is érdekelhetik