„Csongrád Csanád megyében Kiskundorozsma Sziki zöldövezeti részén eladóvá vált egy egyedi hangulatú ház gyönyörű területen ,3200nm körbe kerített,szép ősfákkal.

Az ingatlanXXXXXXXX -ben épült téglából.

Egyszintes az épület de van benne egy kis szint eltolás,nagy nappali konyha fürdőszoba dolgozó sarok helyiségek udvari panorámával,a szint eltolásos részen/pár lépcső/ pedig 3 külön szoba található

egy óriási garázs műhely van még.

-a burkolatok szépek

-a falak gletteltek festettek

-3 fázis van 3x25 amper és éjszakai áram is van.

-vezetékes viz van

-gáz van

a nappaliban egy fa tüzeléses épített kandalló is van.

a telek egy részén öntöző rendszer kiépítve

-fúrt kút 3 darab van

-nagyon hangulatos boros pince is van hozzá

-a terület körbe kerített és egy részén szép nagy fák vannak

-aszfalt úthoz buszhoz nincs túl messze