Eladó a Sherry Tanya és Étterem Domaszéken

Ha nem csak otthont keres, hanem egyben vállalkozást is, akkor egy termál vízréteggel is rendelkező étterem-üzlethelyiség-magánház lehet, hogy érdekelheti! Az ingatlan 216 m2 és 6100 m2 terület jár hozzá. A minősítése: telephely, pizzéria és lakás, így tényleg minden egy helyen van, amire csak szüksége lehet. Jó, kellhet még 87 millió forint is, ugyanis ennyiért kínálják a Sherry Tanya és Éttermet.

“ELADÓ Étterem, üzlethelyiség, magánház 6100 m² földterülettel. A terület alatt értékes termál vízréteggel. Több pályázatra is alkalmas. (Tulajdonostól eladó! Ingatlanosok ne hívjanak! Köszönöm.) Az épület 216 m² kerítéssel bekerített 6100 m² területen.

Terasz 70 m² 1995-ben épült.

Az épület első fele étteremként üzemelt. Mellette raktárhelység wc-k és iroda. Az étterem felőli rész nagy belső parkolóval rendelkezik. Az étterem két oldalán két kapuu van, itt be lehet jutni a hátsó udvarba és kertbe.

Az épület másik oldalán egy külön bejáratú magánház. Itt 2 nagy szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 wc található. Szép nagy gondozott füves udvar, terasz.

A kert hátsó részén található, dísznövények, teljesen hátul nyárfák.

Telephely, Pizzéria és lakásnak minősítve. A terület bármilyen vállalkozásra alkalmas.

Az épület nagy tetőtérrel rendelkezik, ahol kialakíthatók akár szobák, vagy külön lakrészek.

Főútvonal mellet van. Forgalmas hely vendéglátás szempontjából. Az épület mellett buszmegálló. Hátul viszont teljesen zajmentes, csendes privát szféra.

Az autósztráda 1,5 km.

Szeged. 9km.

Nemzeti kajak-kenu és evezős olimpiai központ 5 km.

A Szegedi repülőtér 9 km.

Ár: 87 millió Ft — Google itt: Sherry Tanya és Étterem.

— Facebook: Sherry Tanya és Étterem” További otthonok az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában közöljük.