Mindig is egy saját konyhaszigetről álmodott? Most megvalósíthatja vágyát ezzel a Szentmihályon található eladó családi házzal! Az ingatlan nemcsak a modern otthon kényelmét biztosítja, hanem rengeteg lehetőséget kínál a kreatív megoldásokra is.

Eladó ingatlan Szentmihályon, nagy telekkel és melléképülettel. Fotó: ingatlanbazarr.hu

Főbb jellemzők:

Telek mérete: 847 m²

Lakóterület: 94 m²

Helyiségek: 4 szoba, konyha-étkező, 2 fürdőszoba, előszoba

Felújítás éve: 2020 (új villanyhálózat, új fűtésrendszer, új nyílászárók)

További kényelmi megoldások: 2 db klíma, melléképület

A ház csendes környéken található, amely ideális választás lehet családoknak vagy azoknak, akik nyugalomra vágynak a város közelségében. A melléképület és a nagy telek számos további lehetőséget kínál az ingatlan fejlesztésére.